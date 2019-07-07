Mısır Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti
18 dakika önce
2019 Afrika Uluslar Kupası'na son 16 turunda veda eden Mısır'ın futbol federasyonu başkanı Hani Abu Rida istifa etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:54 Kaynak: AA
2019 Afrika
Uluslar Kupası'na son 16 turunda veda eden Mısır
'ın futbol federasyonu başkanı Hani
Abu Rida istifa etti.
Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın elenmesi sonrası görevini bırakan başkan Hani Abu Rida, yönetim kurulunun da istifasını istedi.
Açıklamada ayrıca Abu Rida'nın, Meksikalı teknik direktör Javier Aguirre
ve ekibinin görevine de son verdiği belirtildi. Güney Afrika
, turnuvanın son 16 turunda ev sahibi Mısır'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.
Mısır, takımı Hector Cuper
'in çalıştırdığı 2018 FIFA Dünya Kupası
'na da puan alamadan grup aşamasında veda etmişti.
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