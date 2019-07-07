Son Dakika Haberleri: Mısır Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti
Son Dakika Spor Haber

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti

18 dakika önce

2019 Afrika Uluslar Kupası'na son 16 turunda veda eden Mısır'ın futbol federasyonu başkanı Hani Abu Rida istifa etti.

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası'na son 16 turunda veda eden Mısır'ın futbol federasyonu başkanı Hani Abu Rida istifa etti.
Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın elenmesi sonrası görevini bırakan başkan Hani Abu Rida, yönetim kurulunun da istifasını istedi.
Açıklamada ayrıca Abu Rida'nın, Meksikalı teknik direktör Javier Aguirre ve ekibinin görevine de son verdiği belirtildi.
Güney Afrika, turnuvanın son 16 turunda ev sahibi Mısır'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.
Mısır, takımı Hector Cuper'in çalıştırdığı 2018 FIFA Dünya Kupası'na da puan alamadan grup aşamasında veda etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:54 Kaynak: AA
Futbol Federasyonu, Futbol, Mısır, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe kulüp binasına gitti Fenerbahçe Tyler Ennis ile yollarını ayırdı Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde Messi ve Medel birbirine girdi! İkisi de kırmızı kart gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 13:12:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]