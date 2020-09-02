- Mısır, Gazze sınırına duvar inşa ediyor - Son Dakika

- Mısır, Gazze sınırına duvar inşa ediyor

KAHİRE - Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze sınırına ördüğü duvarın inşasında çalışmalarını hızlandırdı.

Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze sınırına duvar inşa ediyor. Mısır ordusu, geçtiğimiz Ocak ayı sonunda başlattığı duvar örme çalışmalarını hızlandırdı. Yaklaşık 8 metre yükseklikte olması planlanan duvar, İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın doğusundan başlayarak Akdeniz kıyılarına kadar uzanacak. Mısırlı yetkililer, Gazze Şeridi sınırına örülen duvar ile sınırlarında güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. Hamas ise sınırları kontrol etmek için Gazze İçişleri Bakanlığı ile iş birliği yapıldığını doğruladı.

Ayrıca son iki hafta içinde Gazze Şeridi ile Mısır sınırlarında çok sayıda gözetleme kulesi inşa edildiği ifade ediliyor.