Son Dakika Haberleri: Mısır Gazzeli 4 Balıkçıyı Gözaltına Aldı

Mısır Gazzeli 4 Balıkçıyı Gözaltına Aldı

50 dakika önce

Mısır Sahil Güvenlik birimleri, Gazze Şeridi açıklarında avlanan 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

Mısır Gazzeli 4 Balıkçıyı Gözaltına Aldı, System.String[]
Mısır Sahil Güvenlik birimleri, Gazze Şeridi açıklarında avlanan 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

AA muhabirine konuşan Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, Mısır Sahil Güvenlik birimlerinin Gazze'nin güney kıyıları açıklarında avlanan 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığını söyledi.

İki balıkçı teknesine müdahale edildiğini kaydeden Ayaş, gözaltına alınan balıkçıların Suhayb Ebu Selime, Musab Gannen, Rafet Gannen ve Halid Gannen olduğunu aktardı.

Ayaş ayrıca Filistinli balıkçıların gözaltına alınma gerekçelerine ilişkin ellerinde herhangi bir bilgi bulunmadığını sözlerine ekledi.

Mısırlı yetkililerden ise henüz konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Mısır güvenlik güçlerinin, Gazzeli balıkçıların Mısır karasularına girmeleri durumunda karadan uyarı ateşi açtığı veya denizden bu tür müdahaleler yaptığı belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:31 Kaynak: AA

Ayaş, Gazze, Mısır, Güncel
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