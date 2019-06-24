Son Dakika Haberleri: "Mısır hapishanelerindeki 60 bin tutuklunun hayatı tehlikede"
Son Dakika Güncel Haber

"Mısır hapishanelerindeki 60 bin tutuklunun hayatı tehlikede"

7 dakika önce

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) sözcüsü Talat Fehmi, Mısır hapishanelerindeki 60 bin tutuklunun hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) sözcüsü Talat Fehmi, Mısır hapishanelerindeki 60 bin tutuklunun hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.
Fehmi, yaptığı yazılı açıklamada, seçimle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda vefat etmesine gösterilen tepkilerin akabinde hapishanelerde geniş çaplı bir emniyet operasyonu başlatıldığını ifade etti.
Hapishanelerde "acımasız ihlaller" olduğunu vurgulayan Fehmi, 60 bin tutuklunun hayatını tehdit eden bir felaket yaşanabileceğini kaydetti.
Fehmi, Birleşmiş Milletler (BM) ile insan hakları örgütlerine, "yavaş yavaş öldürülen" 60 bin tutuklu için harekete geçme çağrısı yapıldı.
Talat Fehmi ayrıca, Mursi'nin doğduğu köyün, gıyabi cenaze namazı kılınması nedeniyle baskın ve gözaltı furyasına maruz kaldığını bildirdi.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:31 Kaynak: AA
cumhurbaşkanı, müslüman kardeşler teşkilatı, muhammed mursi, mısır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasan Şaş, Afrika Kupası'nı Mısır'da takip ediyor! Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur TÜSİAD ve TÜRKONFED'den İstanbul seçimi değerlendirmesi Ünlü anketçi İstanbul seçiminde oluşan farkın nedenini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 02:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Mısır hapishanelerindeki 60 bin tutuklunun hayatı tehlikede"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]