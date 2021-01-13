Mısır hava sahasını Katar uçuşlarına açtı - Son Dakika
BBC

Mısır hava sahasını Katar uçuşlarına açtı

13.01.2021 07:27
Mısır hava sahasını Katar uçuşlarına açtı, System.String[]

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra Mısır da geçen hafta varılan mutabakat sonrasında hava sahasını Salı günü Katar uçuşlarına açtığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra Mısır da geçen hafta varılan mutabakat sonrasında hava sahasını Salı günü Katar uçuşlarına açtığını açıkladı. İki ülke arasındaki doğrudan uçuşların da yakında başlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki dört ülke, Haziran 2017'den beri Katar'a ambargo uyguluyordu. Ambargo, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi zirvesine imzalanan mutabakatla sona ermişti.

Mısır'ın devlet yayın organı El Ahram gazetesine göre EgyptAir, 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren Doha ile Kahire arasında her gün bir uçuş başlatmayı planlıyor. Talebin artması halinde sayı artırılabilir. İskenderiye'den de Doha'ya haftada dört uçuş başlatılması planlanıyor.

Qatar Airways ise Kahire-Doha uçuşlarını 15 Ocak Cuma gününden itibaren başlatmak için onaya başvurdu.

Bu uçuşların başlamasıyla birlikte sadece yolcu taşımacılığı değil; iki ülke arası ticaret de yapılabilecek.

BAE'den Türkiye'ye de 'normalleşme' mesajı

Körfez'deki krizde en başından bu yana Katar'ın yanında yer alan Türkiye'ye de, bu anlaşmayla birlikte Riyad ve Abu Dabi'den olumlu sinyaller gelmeye başladı.

Daha önce Türk ürünlerinin boykot edildiği Suudi Arabistan, henüz anlaşma imzalanmadan önce boykotu desteklemediği mesajını vermişti.

Katar ile normalleşme sağlandıktan birkaç gün sonra, 10 Ocak Pazar günü de BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş da "Karşılıklı egemenlik ilkelerine saygı duyularak Türkiye ile normalleşme sağlanabileceğini" açıkladı.

Sky News Arapça'ya verdiği röportajda Gargaş, "Türkiye'yle sınır anlaşmazlığı gibi herhangi bir sorunumuz yok. Eğer Türkiye, Müslüman Kardeşler'e verdiği desteği keserse Araplarla ilişkileri yeniden ivme kazanabilir" demişti.





Bu ülkeler, Katar'a ambargonun kalkması için de 2017'de Müslüman Kardeşler'e verilen desteğin sona erdirilmesini ve Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kaldırılmasını talep etmişti.

BAE, Kasım ayında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 14 ülke için yeni vize başvurularının askıya alındığını açıklamıştı.

Ancak Aralık ayında BAE ve Türkiye, Mart ayından bu yana askıda olan iki ülke arası tarifeli seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu.

Mısır hava sahasını Katar uçuşlarına açtı
Mısır hava sahasını Katar uçuşlarına açtı

Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Arap, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır hava sahasını Katar uçuşlarına açtı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı Whatsapp'ın sözleşme inadı Telegram'a yaradı! İşte bölge bölge katılım oranları Hasretle beklenen yağmur İzmir'de çileye döndü! Sağanak yağış kentte su baskınlarına neden oldu Manchester United, Premier Lig'de 8 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı
Biden'ın yemin törenine günler kala ABD ordusundan kritik uyarı: Hazır olun, gözlerinizi ufukta tutun Biden'ın yemin törenine günler kala ABD ordusundan kritik uyarı: Hazır olun, gözlerinizi ufukta tutun         
08:36
"Derin bir yalnızlık hissettim" diyen Fatih Terim'e Galatasaraylı taraftarlar destek oldu         
08:04
Masumlar Apartmanı'nda çok konuşulan sahne! Ezgi Mola, performansıyla izleyicilerden tam not aldı Masumlar Apartmanı'nda çok konuşulan sahne! Ezgi Mola, performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
07:32
Alt geçidi su basınca raylardan karşıya geçmek zorunda kalan genç, trenin altında kalarak can verdi Alt geçidi su basınca raylardan karşıya geçmek zorunda kalan genç, trenin altında kalarak can verdi         
04:27
Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren firari kadın, İzmir'de gözaltına alındı Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren firari kadın, İzmir'de gözaltına alındı         
01:28
İHA ve SİHA'lar dengeleri değiştirdi! Yerli ve milli savunma sanayii casusların hedefinde İHA ve SİHA'lar dengeleri değiştirdi! Yerli ve milli savunma sanayii casusların hedefinde         
22:43
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak         
22:13
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor         
17:49
Yıldız Çağrı Atiksoy'un İzmir depreminden etkilenen annesi boynunda düdük taşıyor Yıldız Çağrı Atiksoy'un İzmir depreminden etkilenen annesi boynunda düdük taşıyor         
17:47
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü         
17:40
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti         
16:03
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 08:50:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır hava sahasını Katar uçuşlarına açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei