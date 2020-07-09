Mısır, Hedasi Barajı görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını duyurdu - Son Dakika

Mısır, Hedasi Barajı görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını duyurdu

Mısır Sulama Bakanlığı, Etiyopya'nın Mavi Nil Nehri'ne inşa ettiği Hedasi Barajı görüşmelerinde sonuca varılamadığını açıkladı.

Mısır Sulama Bakanlığı, Etiyopya'nın Mavi Nil Nehri'ne inşa ettiği Hedasi Barajı görüşmelerinde sonuca varılamadığını açıkladı.

Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika Birliğinin himayesinde Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında başlatılan Hedasi Barajı görüşmelerinin yedinci günü tamamlandı.

Açıklamada, müzakere edilen konularda henüz ilerleme kaydedilemediği belirtilerek, "Görüşmelerde, bugüne kadar ele alınan teknik ve hukuki meseleler değerlendirilerek bu iki alanda ortak bir zemin arandı. Teknik ve hukuki konulardaki görüş ayrılığı devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Müzakerelerin 13 Temmuz'a kadar süreceği bilgisine yer verilen açıklamada, son olarak katılımcı ülkelerin görüşmelere ilişkin Güney Afrika'ya rapor sunacağı ifade edildi.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kollarından Mavi Nil Nehri'ne inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili son olarak geçen ay Sudan ara buluculuğunda başlatılan ve bir hafta süren müzakereler, Mısır ile Etiyopya taraflarının uzlaşmasız ve birbirlerini suçlayan tavrı nedeniyle 18 Haziran'da sona ermişti.

Kahire yönetimi, ertesi gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahale talep etmiş, Birleşmiş Milletler de 21 Haziran'da Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmelerini istemişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

Nil Nehri, Etiyopya, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 23:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır, Hedasi Barajı görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını duyurdu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:27 Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:41 Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:14 Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:09 Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
01:03
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
00:21
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
22:49
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
21:21
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
CHP'nin çoklu baro düzenlemesiyle ilgili yol haritası belli oldu
19:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 06:22:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır, Hedasi Barajı görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]