Mısır, Hedasi Barajı görüşmelerinin anlaşmaya varılmadan sona erdiğini açıkladı - Son Dakika

Mısır, Hedasi Barajı görüşmelerinin anlaşmaya varılmadan sona erdiğini açıkladı

Mısır, Etiyopya'nın, Mavi Nil Nehri'ne inşa ettiği Hedasi Barajı görüşmelerinin sona erdiğini ancak barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla ilgili anlaşmazlıkların sürdüğünü açıkladı.

Mısır, Etiyopya'nın, Mavi Nil Nehri'ne inşa ettiği Hedasi Barajı görüşmelerinin sona erdiğini ancak barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla ilgili anlaşmazlıkların sürdüğünü açıkladı.

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Mısır Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği'nin girişimiyle düzenlenen ve ABD ile Avrupa Birliği'nden (AB) gözlemcilerin de iştirak ettiği görüşmelerde varılan sonuçlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Mısır, Etiyopya ve Sudan Su Kaynakları Bakanlarının, her bir ülkenin, "görüşmelerin seyriyle ilgili nihai raporu bugün, Afrika Birliği dönem başkanı olan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne sunma" konusunda anlaştığı belirtildi.

Söz konusu 3 ülkeden teknik ve hukuki komitelerin toplantılarının ardından su kaynakları bakanlarının toplandığına değinilen açıklamada, temel ihtilaf konuları olan barajın doldurulması ve çalıştırılmasında bir anlaşmaya varılamadığı kaydedildi.

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki görüşmeler, Afrika Birliği'nin girişimiyle 3 Temmuz'da video konferas yöntemiyle yeniden başlamıştı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kollarından Mavi Nil Nehri'ne inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili son olarak geçen ay Sudan ara buluculuğunda başlatılan ve bir hafta süren müzakereler, Mısır ile Etiyopya taraflarının uzlaşmasız ve birbirlerini suçlayan tavrı nedeniyle 18 Haziran'da sona ermişti.

Kahire yönetimi, ertesi gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahale talep etmiş, BM de 21 Haziran'da Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmelerini istemişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji üretimindeki açığı kapatmayı amaçlıyor.

Nil Nehri, Etiyopya, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 01:37 Kaynak: AA

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