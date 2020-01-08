Mısır Hedasi Barajı konusunda

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı'nın suyla doldurulması konusunda ülkesinin "teknik ön anlaşma" yapılmasını istediğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Hedasi Barajı 4'üncü teknik toplantısında ülkesinin beklentilerini anlattı.

Abdulati, toplantıdaki konuşmasında, Mısır'ın Hedasi Barajı'nın suyla doldurulması ve faaliyete geçmesiyle ilgili teknik ön anlaşmanın Addis Ababa'da yapılmasını istediğini ifade etti.

Barajın doldurulması ve elektrik üretimine başlama sürecinin Mısır'daki Asvan Barajı yönetimi ile koordineli bir şekilde yapılmasını umduklarını belirten Abdulati, bu şekilde Nil sularının döküldüğü ülkelerin barajdan zarar görmesinin engelleneceğini dile getirdi.

Konuşmasında Mısır'ın su sıkıntısı çektiğinin altını çizen Abdulati, Mısır'a yılda sadece 21 milyar metreküp su aktığını ifade ederek, "Bu dördüncü ve sonuncu teknik toplantıda anlaşmazlıkları gidererek bir ön anlaşma ile çıkmayı umut ediyoruz." dedi.

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı yetkililerin ABD'nin başkenti Washington'da 13 Ocak'ta bir araya gelerek, üç ülke bakanları arasında yapılan 4 teknik toplantının sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.

ABD gözetiminde Washington'da 6 Kasım'da düzenlenen toplantı gereği tarafların 15 Ocak'a kadar bir sonuca varması gerekiyor.



Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

İngiliz sömürgesi döneminde imzalanan uluslararası anlaşmalarda, Mısır'ın Nil sularındaki yıllık payı 55 milyar metreküp, Sudan'ın payı ise 18,5 milyar metreküp olarak belirlenmişti.