Mısır Hedasi Barajı konusunda "teknik ön anlaşma" istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır Hedasi Barajı konusunda 'teknik ön anlaşma' istiyor - Son Dakika

Mısır Hedasi Barajı konusunda "teknik ön anlaşma" istiyor

6 saat önce

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı'nın suyla doldurulması konusunda ülkesinin "teknik ön anlaşma" yapılmasını istediğini söyledi.

Mısır Hedasi Barajı konusunda

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı'nın suyla doldurulması konusunda ülkesinin "teknik ön anlaşma" yapılmasını istediğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Hedasi Barajı 4'üncü teknik toplantısında ülkesinin beklentilerini anlattı.

Abdulati, toplantıdaki konuşmasında, Mısır'ın Hedasi Barajı'nın suyla doldurulması ve faaliyete geçmesiyle ilgili teknik ön anlaşmanın Addis Ababa'da yapılmasını istediğini ifade etti.

Barajın doldurulması ve elektrik üretimine başlama sürecinin Mısır'daki Asvan Barajı yönetimi ile koordineli bir şekilde yapılmasını umduklarını belirten Abdulati, bu şekilde Nil sularının döküldüğü ülkelerin barajdan zarar görmesinin engelleneceğini dile getirdi.

Konuşmasında Mısır'ın su sıkıntısı çektiğinin altını çizen Abdulati, Mısır'a yılda sadece 21 milyar metreküp su aktığını ifade ederek, "Bu dördüncü ve sonuncu teknik toplantıda anlaşmazlıkları gidererek bir ön anlaşma ile çıkmayı umut ediyoruz." dedi.

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı yetkililerin ABD'nin başkenti Washington'da 13 Ocak'ta bir araya gelerek, üç ülke bakanları arasında yapılan 4 teknik toplantının sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.

ABD gözetiminde Washington'da 6 Kasım'da düzenlenen toplantı gereği tarafların 15 Ocak'a kadar bir sonuca varması gerekiyor.


Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

İngiliz sömürgesi döneminde imzalanan uluslararası anlaşmalarda, Mısır'ın Nil sularındaki yıllık payı 55 milyar metreküp, Sudan'ın payı ise 18,5 milyar metreküp olarak belirlenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den İran'daki uçak kazasına ilişkin taziye mesajı
Davutoğlu'ndan 17-25 Aralık açıklaması: 3 bakanı yüce divan için ikna ettim, Tayyip Bey 'yapmayın' dedi Trump'ın çağrısı sonrası NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek Son dakika: Irak'ta tansiyon düşmüyor! ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı

Son Dakika Haberleri
02:14 İtalya'dan Hafter'e "siyasi çözüm ve askeri seçenekten vazgeçin" çağrısı - Son Dakika
02:13 "sıfır bir" filmi için gala düzenlendi - Son Dakika
01:59 "SIFIR BİR" FİLMİ İÇİN GALA DÜZENLENDİ - Son Dakika
01:56 Pentagon'dan İran saldırısı açıklaması - Son Dakika
01:37 Genç Kızılay gönüllülerinden üniversite öğrencilerine pasta börek ikramı - Son Dakika
00:06 İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
00:00 Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 02:21:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır Hedasi Barajı konusunda "teknik ön anlaşma" istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]