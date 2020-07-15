Mısır, Hedasi Barajı'nın doldurulmasıyla ilgili Etiyopya'dan acil açıklama istedi - Son Dakika

Mısır, Hedasi Barajı'nın doldurulmasıyla ilgili Etiyopya'dan acil açıklama istedi

Mısır'ın, Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nı doldurmaya başladığı yönünde gelen bilgilerle ilgili Etiyopya'dan acil açıklama istediği belirtildi.

Mısır'ın, Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nı doldurmaya başladığı yönünde gelen bilgilerle ilgili Etiyopya'dan acil açıklama istediği belirtildi.

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Mısır Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Hedasi Barajı'nı doldurmaya başladığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Mısır'ın konuyla ilgili basında yer alan haberlerin doğruluğu konusunda Etiyopya hükümetinden acil açıklama yapmasını talep ettiği kaydedildi.

Etiyopya devlet televizyonunda bugün Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Sileshi Bekele'nin açıklamalarına dayandırılan haberde, Hedasi Barajı'nın doldurulmasına başlandığı belirtilmişti.

Bakan Bekele, daha sonra yaptığı açıklamada, haberi yalanlayarak, barajın son zamanlarda çekilen uydu görüntülerinin, şiddetli yağmuru ve yağış sonucu oluşan büyük su akıntılarını yansıttığını ifade etmişti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki görüşmeler, Afrika Birliğinin girişimiyle 3 Temmuz'da video konferans yöntemiyle yeniden başlamıştı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Etiyopya, anlaşmada olmasa da yağmur döneminin başlaması nedeniyle bu ay barajı doldurmaya başlamak istiyor.

Nil Nehri, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır, Hedasi Barajı'nın doldurulmasıyla ilgili Etiyopya'dan acil açıklama istedi - Son Dakika
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