Son Dakika Haberleri: Mısır Heyeti Refah Kapısı'nı Görüşmek Üzere Gazze'de

Mısır Heyeti Refah Kapısı'nı Görüşmek Üzere Gazze'de

2 saat önce

Mısır İstihbarat Teşkilatından bir heyet, Filistin yönetiminin Refah Sınır Kapısı'ndan çekilmesinin ardından gelişmeleri görüşmek üzere Gazze'ye geldi.

Mısır Heyeti Refah Kapısı'nı Görüşmek Üzere Gazze'de, System.String[]
Mısır İstihbarat Teşkilatından bir heyet, Filistin yönetiminin Refah Sınır Kapısı'ndan çekilmesinin ardından gelişmeleri görüşmek üzere Gazze'ye geldi.

Filistin yönetiminin, Refah Sınır Kapısı'ndan çekilmesinin ardından Hamas'la, görüşmek üzere Gazze'ye gelen Mısır güvenlik heyeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü. Görüşmeye, Hamas Hareketi Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ve bazı yetkililer katıldı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hisam Bedran daha önce yaptığı açıklamada, Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Eymen Bedi ve istihbarat teşkilatında Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık'ın, Refah Kapısı'ndaki gelişmeleri görüşmek üzere Gazze'ye geldiğini belirtmişti.

Filistin yönetimi, Hamas'ı Refah Sınır Kapısı'ndaki memurlarının çalışmasını engellemekle suçlayarak, pazartesi sabahından itibaren Refah Kapısı'ndaki memurlarını çekmişti. Hamas'a bağlı İçişleri Bakanlığı da Filistin yönetiminin görevlilerini çekme kararının ardından Refah Sınır Kapısı'nın idaresini teslim almıştı.

Filistin yönetimi, Kasım 2017'de aynı yılın ekim ayında imzalanan uzlaşı anlaşmasında öngörülen Gazze Şeridi geçişlerinin idaresini Hamas hareketinden devralmıştı.

Hamas ile Fetih arasında imzalanan uzlaşı anlaşmasında sadece Gazze sınır kapılarının devredilmesi maddesi uygulanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:56 Kaynak: AA

Hamas, Filistin, Mısır, Gazze, Dünya
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