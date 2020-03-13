Mısır'ı Ejderha Fırtınası vurdu: En az 20 ölü, 39 yaralı

Mısır'da başkent Kahire başta olmak üzere birçok kentte etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.



Başbakan Mustafa Medbuli, ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 kişinin öldüğünü açıkladı.