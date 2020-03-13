Mısır'ı Ejderha Fırtınası vurdu: En az 20 ölü, 39 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mısır'ı Ejderha Fırtınası vurdu: En az 20 ölü, 39 yaralı - Son Dakika Dünya

Mısır'ı Ejderha Fırtınası vurdu: En az 20 ölü, 39 yaralı

6 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire ve diğer kentlerde dünden bu yana etkili olan yağmur ve Ejderha adı verilen fırtına nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı

Mısır'ı Ejderha Fırtınası vurdu: En az 20 ölü, 39 yaralı, System.String[]

Mısır'da başkent Kahire başta olmak üzere birçok kentte etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.


Başbakan Mustafa Medbuli, ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Kahire, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:32 
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