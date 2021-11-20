Mısır'ı kum fırtınası vurdu - Son Dakika

- Mısır'ı kum fırtınası vurdu
KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Fayyum bölgesini kum fırtınası vurdu.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Fayyum bölgesini kum fırtınasının vurması ile bölgede birçok noktada elektrik kesintisi yaşandı. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede, Kahire-Fayyum yolunda trafik durdu. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde bölgedeki sert hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
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