Mısır'ı kum fırtınası vurdu - Son Dakika

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Fayyum bölgesini kum fırtınasının vurması ile bölgede birçok noktada elektrik kesintisi yaşandı. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede, Kahire-Fayyum yolunda trafik durdu. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde bölgedeki sert hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

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