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Mısır'ı kum fırtınası vurdu - Son Dakika

Mısır'ı kum fırtınası vurdu

20.11.2021 22:10

- Mısır'ı kum fırtınası vurdu Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Fayyum bölgesini kum fırtınası vurdu.

- Mısır'ı kum fırtınası vurdu

KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Fayyum bölgesini kum fırtınası vurdu.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Fayyum bölgesini kum fırtınasının vurması ile bölgede birçok noktada elektrik kesintisi yaşandı. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede, Kahire-Fayyum yolunda trafik durdu. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde bölgedeki sert hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Mısır'ı kum fırtınası vurdu
Mısır'ı kum fırtınası vurdu
Mısır'ı kum fırtınası vurdu
Mısır'ı kum fırtınası vurdu

Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mısır'ı kum fırtınası vurdu - Son Dakika


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