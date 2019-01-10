Son Dakika Haberleri: Mısır'ı Ziyaret Eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Birliklerinin Suriye'den Çekileceğini...

Mısır'ı Ziyaret Eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Birliklerinin Suriye'den Çekileceğini...

2 saat önce

IHAAW151007-SIY/10-01-2019- Mısır'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini doğruladı.

Mısır'ı Ziyaret Eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Birliklerinin Suriye'den Çekileceğini..., System.String[]
IHAAW151007-SIY/10-01-2019

- Mısır'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini doğruladı. 10.01.2019 15: 10: 07 TSI
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:19 Kaynak: İHA

Politika
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