Mısır'ı Ziyaret Eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Birliklerinin Suriye'den Çekileceğini...
2 saat önce
IHAAW151007-SIY/10-01-2019- Mısır'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini doğruladı.
IHAAW151007-SIY/10-01-2019
- Mısır'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini doğruladı. 10.01.2019 15: 10: 07 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:19 Kaynak: İHA
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