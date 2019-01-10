IHAAW151007-SIY/10-01-2019



- Mısır'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini doğruladı. 10.01.2019 15: 10: 07 TSI

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