Mısır İhvan'dan Etiyopya Hükümeti'ne Hedasi Barajı uyarısı - Son Dakika

Mısır İhvan'dan Etiyopya Hükümeti'ne Hedasi Barajı uyarısı

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Etiyopya'nın, Mısır'la herhangi bir anlaşmaya varmadan Mavi Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nda su tutmaya başlanması konusundaki ısrarının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Etiyopya'nın, Mısır'la herhangi bir anlaşmaya varmadan Mavi Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nda su tutmaya başlanması konusundaki ısrarının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

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İhvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nil nehrinin Mısır'ın "kırmızı çizgisi" olduğu ve Etiyopya'nın, Mısır'la herhangi bir anlaşmaya varmadan Hedasi Barajı'nda su tutulmaya başlanması konusundaki ısrarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

İhvan'ın, Hedasi Barajı krizini ciddiyetle takip ettiği dile getirilen açıklamada, "Nil nehri, Mısır ve Sudan halklarının atardamarı niteliğindedir. İki halkın Nil üzerinde tarihi hakları vardır. Etiyopya hükümetinin bu konudaki uzlaşmaz tavrı açık bir şekilde görülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Etiyopya hükümetinin tek taraflı bir tutum sergilediği ve bu tutumun, Mısır ve Sudan'ın Nil nehrinden aldığı payı etkileyeceğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, "Şehid Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de dediği gibi Mısır'ın Nil sularındaki haklarından herhangi bir miktarın azalmaması için kanlarımızı feda ederiz." denildi.

Mısır'ın itiraz ve tehditlerine rağmen 2011'de barajın inşasına başlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuz ayında barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Mısır ve Sudan Su Kaynakları ve Sulama Bakanlıkları, dünkü açıklamalarında, Hedasi Barajı sorununun çözümü için Afrika Birliği himayesinde yeni bir toplantı yapılacağını ve müzakerelere başlanacağını duyurmuştu.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kollarından Mavi Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili son olarak geçen ay Sudan ara buluculuğunda başlatılan ve bir hafta süren müzakereler, Mısır ile Etiyopya taraflarının uzlaşmasız ve birbirlerini suçlayan tavrı nedeniyle 18 Haziran'da sona ermiş, Kahire yönetimi, ertesi gün Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Birleşmiş Milletler, 21 Haziran'da Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan, anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmelerini istemişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

Müslüman Kardeşler, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 00:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır İhvan'dan Etiyopya Hükümeti'ne Hedasi Barajı uyarısı - Son Dakika
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