Mısır iki Türk vatandaşını sınır dışı etti

Mısır yönetimi 15 ve 17 yaşlarındaki iki Türk vatandaşını "kamu düzenini bozdukları" iddiasıyla sınır dışı etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor

Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez