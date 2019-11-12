Mısır iki Türk vatandaşını sınır dışı etti
6 saat önce
Mısır yönetimi 15 ve 17 yaşlarındaki iki Türk vatandaşını "kamu düzenini bozdukları" iddiasıyla sınır dışı etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:34 Kaynak: AA
Mısır yönetimi 15 ve 17 yaşlarındaki iki Türk vatandaşını "kamu düzenini bozdukları" iddiasıyla sınır dışı etti.
Mısır Resmi Gazetesi, Cemaliddin İ. (17) ve Muhammed İ.'nin (15) İçişleri Bakanlığının kararı uyarınca sınır dışı edildiğini duyurdu.
Kararın, İçişleri Bakanlığı tarafından 14 Ekim 2019'da onaylandığı belirtildi.
Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği yetkilileri söz konusu vatandaşların Mısır'dan ayrıldıklarını doğruladı.
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