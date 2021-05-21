Mısır ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), iki hafta sürecek ortak askeri tatbikat başlattı - Son Dakika

Mısır ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) silahlı kuvvetlerinin, "Zayed 3" adlı ortak askeri tatbikat başlattığı bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, BAE topraklarında gerçekleştirilen tatbikata iki ülkenin özel kuvvetlerinden birimlerin katıldığını aktardı.

Rifai, tatbikat kapsamında karşılıklı bilgi alışverişi, ortak askeri operasyon yürütme gibi eğitimlerin de dahil olduğu birçok faaliyet ve etkinliğin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Açıklamada, askeri ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında başlatılan tatbikatın 2 hafta süreceği belirtildi.

Mısır son olarak BAE ile 30 Kasım ila 6 Aralık 2020 tarihleri arasında Akdeniz'de ortak askeri tatbikat geçekleştirmişti.