Son Dakika Haberleri: Mısır ile Çin Askeri İş Birliğini Artırmak İçin Görüştü

Mısır ile Çin Askeri İş Birliğini Artırmak İçin Görüştü

44 dakika önce

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, askeri iş birliğini artırmak için görüştü.

Mısır ile Çin Askeri İş Birliğini Artırmak İçin Görüştü, System.String[]
Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, askeri iş birliğini artırmak için görüştü.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rufai, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeyi ziyaret eden Çin Savunma Bakanı Wei ve beraberindeki heyetin, Mısır Savunma Bakanı Zeki ile başkent Kahire'de bir araya geldiğini belirtti.

Rufai, görüşmede ortak önemi haiz meseleler, bölgesel ve uluslararası alandaki sıkıntıların ve bunların Orta Doğu bölgesindeki güvenlik ve istikrara yansımalarının ele alındığını ifade ederek, askeri ve güvenlik alanında da iş birliğinin artırılması konularının görüşüldüğünü kaydetti.

Çin Savunma Bakanı Wei, gelecek aşamada Mısır ile savunma ve güvenlik alanlarında daha fazla iş birliği sağlanmasının beklendiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Mısır, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum Güzel Oyuncu Ceyda Düvenci, Hastaneye Kaldırıldı! Başakşehir Kulübüne Destek Verecek mi? İşte İmamoğlu'nun Yanıtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 00:48:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır ile Çin Askeri İş Birliğini Artırmak İçin Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]