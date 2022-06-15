Mısır ile Filistin petrol ve doğal gaz konusunu görüştü - Son Dakika
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Mısır ile Filistin petrol ve doğal gaz konusunu görüştü

15.06.2022 02:02
Mısır ile Filistin petrol ve doğal gaz konusunu görüştü

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire'ye gelen Filistin Yatırım Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Mustafa ile petrol ve doğal gaz konusunu ele aldı.

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire'ye gelen Filistin Yatırım Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Mustafa ile petrol ve doğal gaz konusunu ele aldı.

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Molla, Filistin Yatırım Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ile bir araya geldi.

Petrol, doğal gaz ve Doğu Akdeniz Gaz Forumu konularının masaya yatırıldığı görüşmede Bakan Molla, ülkesinin Filistin'in başta Gazze'deki Marine doğal gaz sahasına olmak üzere tabii kaynaklarından faydalanması ve bu kaynaklar üzerindeki Filistin'in egemenliği konusunda Mısır'ın değişmez tutumunu yineledi.

Mısırlı Bakan Molla, üye ülkelerin Doğu Akdeniz Gaz Forumu çatısı altında Filistin'i desteklemekten geri durmadıklarının altını çizdi.

Filistin Yatırım Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa da Mısır ve Filistin ilişkilerinin güçlü olduğunu ve ülkesinin de Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurucu üyesi olduğunu hatırlattı.

Taraflar, Doğu Akdeniz bölgesindeki karbon rezervlerinin mevcut kapasitelerinden üye ülkelerinin çıkarları kapsamında bir kısmını güvence altına alacak şekilde daha yapıcı vizyonlar ve fikirlerin desteklenmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.

Filistin Yatırım Fonu ile Mısır Doğalgaz Şirketi (EGAS), 21 Şubat 2021'de Gazze şeridi açıklarındaki Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmek için anlaşmaya imza atmıştı.

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Kaynak: AA

Filistin, Mısır, Güncel, Son Dakika

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