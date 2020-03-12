Mısır ile Gazze sınırına korona virüse karşı sahra hastanesi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır ile Gazze sınırına korona virüse karşı sahra hastanesi kuruldu - Son Dakika

Mısır ile Gazze sınırına korona virüse karşı sahra hastanesi kuruldu

6 saat önce

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Mısır ile Gazze sınırında Filistin Sağlık bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruldu.

Mısır ile Gazze sınırına korona virüse karşı sahra hastanesi kuruldu, System.String[]

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Mısır ile Gazze sınırında Filistin Sağlık bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruldu.


Filistin Sağlık Bakanlığı, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ve acil duruma hazırlanmak için Mısır ile Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısının içerisinde sahra hastanesini kurdu. Dünya Sağlık Örgütü'nün desteğiyle kurulan hastanede 30 yatak, yoğun bakım odası ve bir laboratuvar da bulunuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlara evde iki haftalık karantina uygulamıştı.


Öte yandan Gazze'de korona virüs vakası kaydedilmezken, Batı Şeria'daki vaka sayısı 31'e yükselmişti. - GAZZE

Sağlık Bakanlığı, Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
02:16 Venezuela, koronavirüs sebebiyle Avrupa ve Kolombiya'dan uçuşları durdurdu
02:14 ABD'de Kovid-19 vakası 1504, ölü sayısı 39 oldu
02:04 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Selçuk: " Özel Kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk...
02:02 Özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri tatil edildi
02:02 Nijer'de orduya saldırı: 12 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:18:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır ile Gazze sınırına korona virüse karşı sahra hastanesi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]