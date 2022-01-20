Mısır ile Güney Kore ticaret ve sanayi alanında 4 anlaşma imzaladı - Son Dakika

Mısır ile Güney Kore arasında ticaret, sanayi, mali iş birliği ve Mısır demir yollarının yenilenmesi projesi kapsamında 251 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Orta Doğu turu kapsamında Kahire'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bunun,16 yıl sonra Güney Kore'den Mısır'a Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğu belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sisi, Libya meselesine değinerek bu ülkede istikrarın yeniden sağlanmasının Mısır'ın önceliği olduğunu ve ertelenen seçimlerin yapılabilmesi için Libyalı taraflar ile girişimlere devam edileceğini aktardı. Sisi ayrıca, Güney Kore'nin istikrarı ve güvenliğini sağlayan tüm mekanizmalara kalıcı desteğinin altını çizdi.

Güney Kore lideri Moon da "iki ülke arasında kapsamlı iş birliği ortaklığı kurulmasının gerekliliğini" ifade etti.

Öte yandan Güney Kore liderinin Kahire ziyareti kapsamında iki ülke arasında ticaret, sanayi, mali iş birliği ve Mısır demir yollarının yenilenmesi projesi kapsamında 251 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı.

Mısır'daki devlet gazetelerinden El-Ahram'da yer alan haberde, iki ülke arasında ticaret ve sanayi alanlarının yanı sıra 2022 ile 2026 yılları arası bir milyar dolarlık mali iş birliği anlaşması için imza atıldığı bildirildi.

Haberde ticaret ve sanayi alanlarında imzalanan anlaşmalar hakkında detay verilmezken, tarafların, Mısır demir yollarının yenilenmesi projesi kapsamında 251 milyon dolarlık krediye de imza attığı kaydedildi.

Gazete ayrıca, Mısır ile Güney Kore arasında 7,9 milyon dolar değerinde bir iş birliği mutabakat zaptının da imzalandığı bilgisine yer verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un 15-22 Ocak tarihlerini kapsayan Orta Doğu ziyaretinin son durağı Suudi Arabistan'ın ardından Mısır oldu.