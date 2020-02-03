Mısır ile İsrail arasındaki doğal gaz boru hattına saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mısır ile İsrail arasındaki doğal gaz boru hattına saldırı - Son Dakika

Mısır ile İsrail arasındaki doğal gaz boru hattına saldırı

6 saat önce

Mısır ile İsrail arasındaki doğal gaz boru hattının kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Mısır ile İsrail arasındaki doğal gaz boru hattına saldırı, System.String[]

Mısır ile İsrail arasındaki doğal gaz boru hattının kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.


İsrail ve Mısır arasındaki doğal gaz boru hattının gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından patlayıcılarla saldırıya uğradığı bildirildi. Sina yarımadasının kuzeyinde bulunan Bir El ABD bölgesindeki boru hattına yapılan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, saldırı nedeniyle gaz tedarikinin etkilenmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Steinitz, "Şu anda, doğal gaz İsrail'den Mısır'a gidiyor. İlgili tüm taraflarla koordinasyon içinde bakanlık tarafından incelemeler devam ediyor" dedi. - KAHİRE

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Sina, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
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