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Mısır ile Senegal elektrik ve yenilenebilir enerji alanında mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

Mısır ile Senegal elektrik ve yenilenebilir enerji alanında mutabakat zaptı imzaladı

29.01.2022 16:35
Mısır ile Senegal elektrik ve yenilenebilir enerji alanında mutabakat zaptı imzaladı

Mısır ile Senegal arasında elektrik, yenilenebilir enerji, tarihi eser, kültür, spor ve diplomatik pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

Mısır ile Senegal arasında elektrik, yenilenebilir enerji, tarihi eser, kültür, spor ve diplomatik pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Sisi, Senegal ile siyasi, ekonomik, güvenlik ve kültürel düzeyde mevcut ilişkilerden memnuniyet duyduğunu belirterek, karşılıklı ticaret ve çeşitli alanlarda yatırımı kapsayan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam etmesinin önemini vurguladı.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall da başta ticaret ve ekonomi olmak üzere muhtelif alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesini arzu ettiğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasında ayrıca, görüşmede Hedasi Barajı, terörle mücadele ve ortak öneme sahip bölgesel meselelerin de ele alındığı ve iki ülke arasındaki mevcut koordinasyonun artırılması konusunda tarafların mutabık kaldığı bilgisine yer verildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Mısır'a gelmişti.

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Yenilenebilir Enerji, cumhurbaşkanı, Senegal, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır ile Senegal elektrik ve yenilenebilir enerji alanında mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır ile Senegal elektrik ve yenilenebilir enerji alanında mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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