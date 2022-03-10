Mısır ile Tacikistan, 5 farklı alanda anlaşma ve iş birliği mutabakatı imzaladı - Son Dakika
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Mısır ile Tacikistan, 5 farklı alanda anlaşma ve iş birliği mutabakatı imzaladı

10.03.2022 21:44
Mısır ile Tacikistan, 5 farklı alanda anlaşma ve iş birliği mutabakatı imzaladı

Mısır ile Tacikistan arasında tarım, eğitim, gençlik ve sporun yanı sıra Sina Yarımadası ile Tacikistan'ın Hatlon bölgesi arasında "dostluk ve iş birliği" anlaşması imzalandığı bildirildi.

Mısır ile Tacikistan arasında tarım, eğitim, gençlik ve sporun yanı sıra Sina Yarımadası ile Tacikistan'ın Hatlon bölgesi arasında "dostluk ve iş birliği" anlaşması imzalandığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Tacikistanlı mevkidaşı İmamali Rahman ile İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme kapsamında, iki ülke arasında tarım, eğitim, gençlik ve sporun yanı sıra Sina Yarımadası ile Tacikistan'ın Hatlon bölgesi arasında "dostluk ve iş birliği" anlaşması ve Mısır-Tacikistan milli kütüphaneleri arasında da mutabakat zaptı imzalandı.

Sisi ve Tacikistanlı mevkidaşı, başta Rusya- Ukrayna savaşı olmak üzere ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel gelişmeleri de ele aldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Sisi, Tacikistan ile mevcut ikili iş birliği ve ilişkileri takdir ettiğini belirterek, iki ülkenin halklarının çıkarları doğrultusunda iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Terörle mücadele ve güvenlik alanında iki ülke arasında mevcut koordinasyonun artırılması ve fikir alışverişinde bulunulması konusunda Rahman ile mutabık kaldığını ifade eden Sisi, su kaynakları, hidroelektrik, madencilik, tarım, turizm, sağlık ve ilaç üretimi alanlarında da iş birliğinin geliştirilmesi yönünde hemfikir olduklarını aktardı.

Öte yandan Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini ifade ederek, ülkesinin Mısır ile olan ikili ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Mısır'a gelmişti. Rahman'ın ziyaret süresinin kaç gün süreceği ise bilinmiyor.

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Tacikistan, gençlik, Tarım, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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