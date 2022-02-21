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Mısır ile Ürdün çeşitli alanlarda iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Mısır ile Ürdün çeşitli alanlarda iş birliği protokolü imzaladı

21.02.2022 16:55
Mısır ile Ürdün çeşitli alanlarda iş birliği protokolü imzaladı

Mısır ile Ürdün arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Mısır ile Ürdün arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'de düzenlenen Mısır-Ürdün Ortak Yüksek Komitesi 30. Oturumu sona erdi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve Ürdünlü mevkidaşı Bişr el-Hasavne başkanlığında gerçekleştirilen oturumda iki ülke arasında lojistik, tarım ve eğitim alanlarında mutabakat zaptı ile medya alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Oturumun sonuç bildirgesine Medbuli ve Hasavne imza koydu.

Mısır-Ürdün Ortak Yüksek Komitesi 30. Oturumu'na katılmak için dün Kahire'ye ulaşan Ürdün Başbakanı Hasavne, Mısırlı mevkidaşı Medbuli ile bir araya gelmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Kahire, Mısır, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır ile Ürdün çeşitli alanlarda iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika


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