Mısır ile Ürdün çeşitli alanlarda iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Mısır ile Ürdün arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'de düzenlenen Mısır-Ürdün Ortak Yüksek Komitesi 30. Oturumu sona erdi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve Ürdünlü mevkidaşı Bişr el-Hasavne başkanlığında gerçekleştirilen oturumda iki ülke arasında lojistik, tarım ve eğitim alanlarında mutabakat zaptı ile medya alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Oturumun sonuç bildirgesine Medbuli ve Hasavne imza koydu.

Mısır-Ürdün Ortak Yüksek Komitesi 30. Oturumu'na katılmak için dün Kahire'ye ulaşan Ürdün Başbakanı Hasavne, Mısırlı mevkidaşı Medbuli ile bir araya gelmişti.