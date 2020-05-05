Mısır, IMF ve Dünya Bankasından borçlarının bir kısmının silinmesini istedi - Son Dakika

Mısır, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasından borçlarının bir kısmının silinmesini, bir kısmının da ertelenmesini talep etti.

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, IMF ve Dünya Bankasından, faizleriyle birlikte borçlarının bir kısmını silmelerini, bir bölümünü de ertelemelerini istediklerini söyledi.

Muit, ülkesinin IMF ve Dünya Bankasından başka taleplerde de bulunduğunu belirtti, ancak ayrıntıya girmedi.

Mısır Maliye Bakanlığı bugün 2019-2020 bütçe açığının yüzde 7,9 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini açıklamıştı.