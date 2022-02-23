Mısır'ın 5 asırlık İslam mimarisi eseri: Guri Pasajı - Son Dakika

Mısır'da Memlük Devleti'nin hüküm sürdüğü dönemlerde Kahire'nin kalbinde inşa edilen Guri Pasajı, işlenmiş taşlardan oluşan mimari yapısı ve döneminin ruhunu yansıtan ahşap pencereleri ile ziyaretçilerini ülke tarihinde gezintiye çıkarıyor.

Mısır Kültür Bakanlığının resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Memlük döneminin tarihi yapılarından olan yaklaşık 520 yıllık pasaj, asırlardır yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunmaya devam ediyor.

İslami mimarinin seçkin eserlerinden biri olan pasajın zemin katında yaklaşık 30 dükkan, üst katlarda ise 29 konut bulunuyor.

El işlemeli ahşap ve mermerleri Guri'yi diğer pasajlardan farklı kılıyor

1501-1516 yılları arasında Mısır'da hüküm süren Memlük Sultanı Guri tarafından inşa ettirilen pasaj, el işlemeli ahşap ve mermerleriyle benzeri yapılardan farkını ortaya koyuyor.

Pasajı ziyarete gelen Rana Halil, AA muhabirine "Pasajın fotoğraflarını sosyal medyada gezinirken tesadüfen gördüm ve mimari yapısı hoşuma gitti. Tarihi pasaj hakkında yaptığım kısa bir araştırmanın ardından gelip, görmeye karar verdim." dedi.

Tarihi yapılara ilgi duyduğunu söyleyen Halil, pasajın fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzel olduğunu, pasajın birinci ve ikinci katlarında yer alan küçük dükkanların mimari yapısıyla ziyaretçileri geçmişe götürdüğünü ifade etti.

Guri Pasajı, dönemin tüccarları için bir konaklama merkeziydi

İlk iki katında dükkanların yer aldığı 5 katlı pasaj, üst katlarda ise o dönem Kahire dışından gelen tüccarların konakladığı yaklaşık 29 daireyi barındırıyor.

Tarihi pasajı ziyaret eden Riham Ali, "Pasajın üst katlarında yer alan dubleks türü küçük evlerin yapısı hoşuma gitti. Evlerin güzelliği o dönemde insanların refah, bolluk ve zenginlik içinde yaşadıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Tarihi mekanda birçok hatıra fotoğrafı çektirdiğini söyleyen Ali, "Guri Pasajı, üst katlarda bulunan 'mişrabiyye' isimli avluya bakan balkonlarıyla ve ahşaptan yapılmış pencereleriyle muhteşem bir tarihi yapı." dedi.

Bir başka ziyaretçi Yara Ömer de pasajda çeşitli sanatsal ve dini etkinliklerin düzenlendiğini, her fırsatta bunlara katıldığını aktardı.

Ömer ayrıca, tarihe olan ilgisinden dolayı pasaja benzer tarihi yapıları sık sık ziyaret ettiğini, Kahire'nin insanı geçmişe götüren ve tarih kokan sokaklarını gezmekten ayrı bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Tarihi pasaj halk tarafından "Sanat Kalesi" olarak da biliniyor

Guri Pasajı, özellikle ramazan ayında çeşitli etkinliklere tanıklık ettiği için halk arasında "Sanat Kalesi" olarak da isimlendiriliyor.

Pasaj, Mısır Turizm Bakanlığı tarafından 2000 yılında restore edilmeye başlandı ve yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ardından 2005 yılında yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı.