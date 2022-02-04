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Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselmesi ülkede büyük sevinç yaşanmasına neden oldu - Son Dakika

Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselmesi ülkede büyük sevinç yaşanmasına neden oldu

04.02.2022 09:05

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Kamerun'a penaltılarda 3-1 üstünlük sağlayan Mısır, finale yükselerek Senegal'in rakibi oldu.

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Kamerun'a penaltılarda 3-1 üstünlük sağlayan Mısır, finale yükselerek Senegal'in rakibi oldu. Mısır'ın galip gelmesi ülkede büyük sevinç yaşanmasına neden oldu. Giza'nın Al-Barajil semtinde açık havada kurulan ekranda maçı izleyen Mısırlılar, finale yükselmenin keyfini yaşadı. Final mücadelesi, 6 Şubat Pazar akşamı oynanacak ve saat 22.00'da başlayacak.

Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselmesi ülkede büyük sevinç yaşanmasına neden oldu
Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselmesi ülkede büyük sevinç yaşanmasına neden oldu
Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselmesi ülkede büyük sevinç yaşanmasına neden oldu

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Senegal, Kamerun, Afrika, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselmesi ülkede büyük sevinç yaşanmasına neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselmesi ülkede büyük sevinç yaşanmasına neden oldu - Son Dakika
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