Son Dakika Haberleri: Mısır'ın akil adamı İbrahim Yusri vefat etti
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Mısır'ın akil adamı İbrahim Yusri vefat etti

6 saat önce

Mısır'ın akil adamı olarak bilinen eski diplomat ve büyükelçi İbrahim Yusri, başkent Kahire'de hayatını kaybetti.

Mısır'ın akil adamı İbrahim Yusri vefat etti, System.String[]
Mısır'ın akil adamı olarak bilinen eski diplomat ve büyükelçi İbrahim Yusri, başkent Kahire'de hayatını kaybetti.
Ailesi tarafından sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yapılan açıklamada 80 yaşındaki Yusri'nin bu sabah vefat ettiği duyuruldu.
Aile, Yusri'nin hastalığı, ölüm nedeni ve defin tarihi hakkında kamuoyuna bilgi vermedi.
- İbrahim Yusri kimdi?
Mısır'ın önemli uluslararası hukuk uzmanlarından İbrahim Yusri, Cezayir Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.
Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde "Siyonistlere doğal gaz ihracatına hayır" kampanyasını başlatan Yusri, Nil sularının paylaşımı konusunda Mısır'ın hakkını savunan kişi olarak tanındı.
Eski diplomat, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi zamanında Nisan 2016'da Mısır ile Suudi Arabistan arasında yapılan ve Kızıldeniz'de yer alan Tiran ile Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesini öngören anlaşmaya da karşı çıkan muhalif isimler arasında yer almıştı.
Mısır'da 25 Ocak devriminden sonraki süreçte İslami hareketler ile diğer seküler kesimler arasındaki anlaşmazlıklarda taraf olmayan ve hep ara buluculuk rolünü üstlenen Yusri, "Mısır'ın akil adamı" olarak biliniyordu.
Yusri, 3 Temmuz 2013'te Mısır'ın demokratik seçimlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri müdahale ile devrilmesinin ardından yaşanan süreçte de krizin çözümü adına öneriler sunan ve uzlaşmanın sağlanabilmesi için çaba harcayan isimlerden biri olarak öne çıktı.
Sina Yarımadası'ndaki Taba bölgesinin 19 Mart 1989'da İsrail'den Mısır'a geçmesindeki hukuk mücadelesinin en önemli aktörlerinden Yusri'ye Mısır'ın geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur tarafından 30 Mayıs 2014'te ülkenin en yüksek nişanı olan şeref madalyası takdim edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:45 Kaynak: AA
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