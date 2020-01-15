Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

6 saat önce

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı, AA Kahire ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, System.String[]

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı, AA Kahire ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AA Kahire ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrılan Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarına Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.

AA Kahire ofisine baskın

Mısır polisi dün AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Ofise (TSİ) saat 18.00 sularında gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetmişti.

AA ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti ancak henüz bir yanıt alamadı.

Türkiye, Kahire, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:34 Kaynak: AA
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