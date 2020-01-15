Mısır'ın Ankara'da bulunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. - Son Dakika

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Mısır'ın Ankara'da bulunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
7 saat önce
Mısır'ın Ankara'da bulunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
Mısır'ın Ankara'da bulunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
(İHA)
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