Mısır'ın Ankara'da bulunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. - Son Dakika
Son Dakika Politika Mısır'ın Ankara'da bulunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. - Son Dakika

Mısır'ın Ankara'da bulunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

7 saat önce

Mısır'ın Ankara'da bulunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Mısır'ın Ankara'da bulunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı., System.String[]

Mısır'ın Ankara'da bulunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. - ANKARA

Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
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