Ebu Seyfeyn Kilisesi'ndeki çıkan yangın sonrası temizlik ve restorasyon çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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Ebu Seyfeyn Kilisesi'ndeki çıkan yangın sonrası temizlik ve restorasyon çalışmalarına başlandı

16.08.2022 13:51

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangın sonrası, temizlik ve restorasyon çalışmalarına başlandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangın sonrası, temizlik ve restorasyon çalışmalarına başlandı.

Mısır Kıpti Kilisesi, geçtiğimiz Pazar günü ayin sırasında çıkan yangında 41 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Mısır İçişleri Bakanlığı da yangının elektrik kaçağı nedeniyle kilisenin ikinci katında bulunan bir klimanın tutuşması sonucu meydana geldiğini bildirmişti.

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Mısır'da kilisede yangın: 41 ölü,55 yaralı Mısır'da kilisede yangın: 41 ölü,55 yaralı Mısır'daki kilise yangınında ölenlerin ailelerine ve yaralılara tazminat ödenecek Mısır'daki kilise yangınında ölenlerin ailelerine ve yaralılara tazminat ödenecek
Kaynak: AA

Kahire, Minya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebu Seyfeyn Kilisesi'ndeki çıkan yangın sonrası temizlik ve restorasyon çalışmalarına başlandı - Son Dakika

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