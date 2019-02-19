Mısır'ın Başkenti Kahire'nin El-Ezher Bölgesinde Patlama Meydana Geldi.
1 saat önce
Mısır'ın başkenti Kahire'nin El-Ezher bölgesinde patlama meydana geldi.
Mısır
'ın başkenti Kahire
'nin El-Ezher bölgesinde patlama meydana geldi. Yerel medyaya göre saldırıda hayatını kaybedenler var.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:03 Kaynak: AA
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