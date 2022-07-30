Mısır'da 4 bin 500 yıllık bir güneş tapınağına ait kalıntılar bulundu - Son Dakika
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Mısır'da 4 bin 500 yıllık bir güneş tapınağına ait kalıntılar bulundu

30.07.2022 21:24
Mısır'da 4 bin 500 yıllık bir güneş tapınağına ait kalıntılar bulundu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde, kayıp güneş tapınaklarından birine ait olduğu düşünülen bir yapının kalıntılarına ulaşıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde, kayıp güneş tapınaklarından birine ait olduğu düşünülen bir yapının kalıntılarına ulaşıldı.

Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire'nin güneyinde bulunan Ebu Gurab'daki Niuserra Tapınağı'nda arkeolojik çalışmalar yürüten İtalyan- Polonya ortak kazı ekibinin, buranın altında kerpiçten başka bir yapının kalıntılarını ortaya çıkardığı bildirildi.

Açıklamada ilk çalışmaların, bu kalıntıların, Mısır'ın beşinci Hanedan (yaklaşık milattan önce 2487-2449) dönemine ait kayıp 4 güneş tapınağından biri olabileceğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Kalıntılar arasında ritüellerde kullanılmış çömlek kaplar ve büyük kuvars bloklardan oluşan bir alana açılan kireç taşından yapılmış bir eşiğin olduğu aktarılan açıklamada, yapıyla ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkarılması için kazıların devam edeceği dile getirildi.

Tarihi belgeler, Ebu Gurab bölgesinde 6 güneş tapınağının inşa edildiğini ortaya koyarken bugüne kadar bunlardan sadece 2'si keşfedildi. Yeni keşif, kayıp 4 güneş tapınağının bulunması adına önem arz ediyor.

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Kaynak: AA

Polonya, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da 4 bin 500 yıllık bir güneş tapınağına ait kalıntılar bulundu - Son Dakika

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