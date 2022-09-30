Mısır'da Hristiyanların uğrak noktalarından biri kutsal "Meryem Ana Ağacı" - Son Dakika
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Mısır'da Hristiyanların uğrak noktalarından biri kutsal "Meryem Ana Ağacı"

30.09.2022 14:51
Mısır'da Hristiyanların uğrak noktalarından biri kutsal "Meryem Ana Ağacı"

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Matariyye bölgesinde bulunan ve Hristiyan dünyası tarafından kutsal sayılan "Meryem Ana Ağacı" yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Matariyye bölgesinde bulunan ve Hristiyan dünyası tarafından kutsal sayılan "Meryem Ana Ağacı" yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Hazreti Meryem, oğlu Hazreti İsa ve Aziz Yusuf'un (Kutsal Aile) Filistin'den Mısır'a yaptıkları yolculuk sırasında altında gölgelendikleri rivayet edilen ağacın, yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin ediliyor.

Bu rivayetten ötürü Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen tarihi ağaç, Mısır'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri durumunda.

Mısır Turizm Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Meryem Ana Ağacı, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçiler için dini ve kültürel bir merkez olarak kabul ediliyor.

Fransız askerleri ağacın üstüne isimlerini kazımış

Söz konusu bilgilere göre, 1800 yılında bölgede bulunan bazı Fransız askerleri, kılıçlarının ucuyla ağacın dallarına isimlerini kazıyor. Bu olay, Osmanlı ile Fransız ordusu arasındaki Ayn eş-Şems Savaşı esnasında gerçekleşiyor.

Hristiyan dünyası tarafından kutsal görülen Meryem Ana Ağacı'nın dallarına kazılan bazı isimlerin günümüze kadar ulaştığı görülüyor.

Bir başka rivayete göre ise Fransız askerlerinde bulaşıcı bir cilt hastalığı görülüyor ve hastalığa yakalanan askerler ağaçtan çıkardıkları sıvıyı vücutlarına sürmelerinin ardından iyileşiyor.

Fransa Kraliçesi Eugenie de kutsal ağacı ziyaret etti

Geçtiğimiz yüzyıllarda Meryem Ana Ağacı'nı ziyaret eden önemli kişiler arasında, Fransa Kraliçesi Eugenie'nin yanı sıra Orta Çağ'ın önemli tarihçileri İmam Suyuti ve El-Makrizi ile İngiliz Arkeolog Stanley Lane de yer alıyor.

Fransa Kraliçesi Eugenie, 1869 yılında Hidiv İsmail'in ülkede hüküm sürdüğü dönemde bölgeye ziyarette bulunuyor.

Hazreti Meryem'in "Hamurunuz maya tutmasın" bedduası

AA muhabirine konuşan bölge sakinlerinden Hatice Mahmud, "Hazreti Meryem, bu ağacın altında gölgelendi, Hazreti İsa'nın elbiselerini de bu kuyunun suyunda yıkadı. Bu ağaç, hepimiz için kutsal. Ayrıca, Hazreti Meryem'in bölge halkından ekmek istediği ancak halkın bu talebi geri çevirdiği, onun da bölge halkına 'Hamurunuz maya tutmasın' şeklinde beddua ettiği söyleniyor." dedi.

Mahmud ayrıca, yine söylenenlere göre yılda bir gün gerçekten de bölgede yoğrulan hiçbir hamurun maya tutmadığını dile getirdi.

Turizm Bakanlığı himayesinde farklı tarihlerde çeşitli bakımlardan geçen Meryem Ana Ağacı, hafta boyunca her gün 08.00 ile 17.00 arasında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Meryem Ana, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da Hristiyanların uğrak noktalarından biri kutsal 'Meryem Ana Ağacı' - Son Dakika

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