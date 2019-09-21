Mısır'ın büyük kentlerindeki eylemler

Mısır'ın başkenti Kahire, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş'te Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanan süper kupa maçının ardından eylemler yapıldı.

Görgü tanıklarına göre, 300 civarında eylemci 25 Ocak Mısır devriminin simgesi haline gelen başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'na kısa bir süreliğine girerek yönetim aleyhinde slogan attı.

Polisin müdahalesinin ardından Tahrir Meydanı'na çıkan caddelere dağılan eylemciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Bazı caddelerde güvenlik güçleri göz yaşartıcı bomba kullandı ve bazı eylemcileri gözaltına aldı.

Polis, eylemlerin sona ermesinin ardından özellikle de Tahrir ve Talat Harb meydanları ve bu meydanlara çıkan caddelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ülke dışından yayın yapan muhalefete yakın televizyon kanalları ve sosyal medyada onlarca gösteri ve eylem görüntüsü yayımlandı.

Eylemcilerin 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetiminin devrildiği 25 Ocak Devrimi esnasında kullandığı defol anlamına gelen "İrhal" şeklinde sloganlar attığı duyuldu.

Sosyal medya üzerinden "Tahrir Meydanı" adında bir hashtag açıldı. Söz konusu hashtagın kısa sürede Mısır genelinde birinci sıraya yükseldiği belirtildi.

-Mısır medyası "Videolar eski"

Mısır'dan yayın yapan bazı gazetelerin internet siteleri ve yönetim yanlısı sosyal medya kullanıcıları "videoların bazılarının eski bazılarının da sahte" olduğunu ileri sürdü.

Mısır yönetimine yakınlığı ile bilinen El-Yevm es-Sabi gazetesi muhalif televizyon kanallarında yayınlanan ve sosyal medyada paylaşılan vidolardaki görüntülerin çarpıtıldığını, görüntülerin süper kupayı 3-2 kazanan "Ehli" futbol takımı taraftarlarının sevinç gösterileri olduğunu yazdı.

-Amr Edib "Sisi aleyhinde gösteri yapıldı"

MBC Mısır televizyonunda "Hikaye" adındaki programın sunucusu Mısırlı Amr Edib, Cumhurbaşkanı aleyhinde eylem yapıldığını söyledi.

Edib, "Süper kupa maçından sonra 30-40 kişilik küçük bir grup Tahrir Meydanı'nda iki üç slogan atıp birkaç dakikalık video çekti, hepsi bu kadar. Tabi ki hemen gözaltına alındılar." ifadelerini kullandı.

-Ne olmuştu?

İspanya'da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali'nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.

Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali'nin özellikle de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi hedef alması ve suçlaması dikkati çekmişti.

Takipçi sayısı kısa sürede hızla artan Ali, geçen pazartesi günü sosyal medya üzerinden "Sisi bu kadar yeter" adında bir hashtag açmıştı. Kısa sürede 1 milyona ulaşan hashtagın kapatılmasının ardından Ali, dün Mısır'ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanacak olan süper kupa maçının ardından eylem yapma çağrısında bulunmuştu.