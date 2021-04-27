Mısır'ın Dekhaliye kentinde milattan öncesine ait 110 mezar bulundu - Son Dakika

Mısır'da başkent Kahire'nin kuzey doğusundaki Dekhaliye kentinde milattan öncesine ait 110 mezar bulunduğu bildirildi.

Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Dekhaliye kentindeki Koum el-Khulgan arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda 110 mezar ortaya çıkardığını duyurdu.

Açıklamada, oval şekilli mezarlardan 73'ünün MÖ 6000-3000 dönemine, dikdörtgen şekilli 37 mezarın ise MÖ 1782-1570'den kalma olduğu kaydedildi.

Ayrıca, açıklamada, mezarlarda insan kalıntılarının yanı sıra çanak çömlek gibi araç gereçlere de rastlandığı ifade edildi.