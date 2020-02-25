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Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti
6 saat önce
Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 92 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:31 Kaynak: DHA
Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 92 yaşında hayatını kaybetti.
Mısır yerel medyası tarafından Mısır'ı 30 yıl boyunca yöneten ve 2011 yılında görevini bırakmaya zorlanan Hüsnü Mübarek'in 92 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Hüsnü Mübarek Cumhurbaşkanı olmadan önce Mısır Hava Kuvvetleri'nde komutanlık görevi yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı yaptığı sırada zamanın Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın öldürülmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı görevini devralmıştı. 10 Şubat 2011'de yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek ertesi gün de görevinden istifa etti.
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