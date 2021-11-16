Mısır'ın Doha Büyükelçisi Şerbini, Katar Emiri Temim'e güven mektubunu sundu - Son Dakika

Körfez uzlaşısının ardından Mısır'ın Doha'ya atadığı Büyükelçi Amr eş-Şerbini'nin güven mektubunu Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye sunduğu belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Temim, Büyükelçi Şerbini'yi kabul etti.

Açıklamada, 23 Haziran'da Büyükelçi olarak atanan Şerbini'nin, Katar Emiri Temim'e güven mektubunu takdim ettiği kaydedildi.

Katar Emiri, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmeleri övdü ve Katar'ın Mısır'la her alanda iş birliğini geliştirmeyi ve ilişkileri iyileştirmeyi istediğini vurguladı.

Büyükelçi Şerbini de mevcut aşamanın iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin ve bu ilişkileri daha da ileriye taşıma isteğinin yansıması olduğunu kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 15 Eylül'de Katar'ın Kahire Büyükelçisi Salim bin Mubarek Al Şafi'nin güven mektubunu kabul etmişti.

Mısırlı Büyükelçi Şerbini de 19 Ekim'de güven mektubunu Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye sunmuştu.

Körfez krizi Ula Bildirisi'yle çözüme kavuştu

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.