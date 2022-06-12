Mısır'ın En Büyük Deve Pazarına Ziyaret - Son Dakika
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Mısır'ın En Büyük Deve Pazarına Ziyaret

12.06.2022 11:37
Mısır'ın En Büyük Deve Pazarına Ziyaret

KAHİRE, 12 Haziran (Xinhua) -- Mısır'da türünün en büyük örneği olan ve her Cuma sabahı kurulan Berkeş Deve Pazarı'nda satılık yüzlerce deve sergileniyor.

KAHİRE, 12 Haziran (Xinhua) -- Mısır'da türünün en büyük örneği olan ve her Cuma sabahı kurulan Berkeş Deve Pazarı'nda satılık yüzlerce deve sergileniyor. Mısır'daki deve ticaretinin en önemli pazarı olarak görülen Berkeş Deve Pazarı, aynı zamanda develeri görmek isteyen turistler için de bir cazibe merkezi.

Mısır'ın En Büyük Deve Pazarına Ziyaret

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısında kurulan Berkeş Deve Pazarı'nda satılan develer, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın En Büyük Deve Pazarına Ziyaret

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısında kurulan Berkeş Deve Pazarı'nda satılık develeriyle bir satıcı görülüyor, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın En Büyük Deve Pazarına Ziyaret

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısında kurulan Berkeş Deve Pazarı görülüyor, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın En Büyük Deve Pazarına Ziyaret

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısında kurulan Berkeş Deve Pazarı'nda develeri götüren bir kişi, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın En Büyük Deve Pazarına Ziyaret

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısında kurulan Berkeş Deve Pazarı'nda bir deveyi bir araca bindirmeye çalışan insanlar, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

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