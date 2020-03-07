Mısır'ın en eski tarihi bölgesinde yangın - Son Dakika

Mısır'ın en eski tarihi bölgesi olan Darb al-Ahmar bölgesinde büyük yangın çıktı. Yangın sonucu tarihi Hamandar Camii, 20'den fazla ev ve 100'den fazla dükkan büyük zarar gördü.



Mısır'ın en eski tarihi bölgesi olan Darb al-Ahmar bölgesinde yangın çıktı. Kahire'deki Sivil Savunma Operasyonları Odası yangına müdahale etmek için 18 itfaiye aracının olay yerine sevk edildiğini açıkladı. Yaklaşık 4 saat süren yangın nedeniyle tarihi Hamandar Camii, 20'den fazla ev ve 100'den fazla dükkan büyük zarar gördü. Güvenlik kaynakları, elektrikten kaynaklanan yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmediğini söyledi.



Öte yandan Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan ülkenin en eski tarihi bölgesi olan Darb al-Ahmar'da 65 İslam eserinin yanı sıra El-Ezher Camii de bulunuyor. - KAHİRE