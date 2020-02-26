Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mübarek için askeri cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Mısır'da dün ölen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için başkent Kahire'de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla askeri cenaze töreni düzenlendi.

Yerel basına göre, Mübarek'in naaşı, askeri El-Celaa Hastanesi'nden alınarak oğlu Ala Mübarek'in refakatiyle helikopterle getirildi.

Kahire'nin doğusundaki Mareşal Tantavi Camisi'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törene, üst düzey devlet yetkilileri, Mübarek'in ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Naklen yayınlanan törende, Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal, torunu Ömer, eşi Suzan'ın yanı sıra eski Millet Meclisi Başkanı Fethi Surur, Cumhurbaşkanlığı eski Divan Başkanı Zekeriyye Azmi gibi, döneminde öne çıkan isimler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli, Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros'un yanı sıra ordudan üst düzey komutanlar da törene ön sıralarda katıldı.

Askeri cenaze töreninin ardından naaşın, başkentin doğusundaki aile mezarlığına helikopterle götürülmesi bekleniyor.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, dün tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında ölmüştü.

Mısır yönetimi, Mübarek'in ölümü dolayısıyla ülkede 3 günlük yas ilan etmişti.

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek

Tam adı Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek olan Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı, 4 Mayıs 1928'de dünyaya geldi.

Kahire'deki Mısır Askeri Akademisi mezunu olan Mübarek, aynı zamanda Havacılık Akademisi'ni tamamlayan bir pilottu. Sovyetler Birliği'nde ileri uçuş ve bombardıman teknikleri konusunda eğitim alan ve 1966-1969 yıllarında Hava Harp Komutanlığı görevini yürüten Mübarek, 1972'de Enver Sedat tarafından hava kuvvetleri komutanlığına getirilmişti.

Mısır'ın 1967'de İsrail ile yapılan 6 gün savaşlarında kaybettiği Sina Yarımadası'nın geri alındığı 1973 Yom Kippur Savaşı'nda önemli rol oynayan Mübarek, 1975 yılında devlet başkanı yardımcılığına atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Mısır Cumhurbaşkanı olan Mübarek, "Arap Baharı" adı verilen süreçte yaşanan halk eylemleri sonucu Şubat 2011'de görevini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek istifa etmişti.

Cemal ve Ala adında iki çocuk babası olan Mübarek 25 Ocak 2011'deki devrimden sonra yargılanarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti. Ancak Temyiz Mahkemesi'nin kararı bozması üzerine Mübarek beraat etmişti.