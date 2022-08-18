Mısır'da mango hasatı devam ediyor - Son Dakika
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Mısır'da mango hasatı devam ediyor

18.08.2022 12:09
Mısır'da mango hasatı devam ediyor

Mısır'ın Fayyum kentinde mango hasatı devam ediyor.

Mısır'ın Fayyum kentinde mango hasatı devam ediyor.

İlk olarak, modern Mısır'ın kurucusu kabul edilen Mehmet Ali Paşa tarafından Hindistan'dan getirtilen mango, günümüzde üretilen onlarca çeşidiyle Mısır'ın ihraç ettiği meyvelerin başında geliyor.

Mısır'da üretilen mangolar, hoş rayihası, tatlı ve lezzetli olmasıyla gerek iç pazarda gerekse dış pazarda oldukça rağbet görüyor.

Yaz aylarında evlerin dolaplarını dolduran mango, aynı zamanda tatlıcı ve yerel meyve suyu dükkanların da favori meyve suyu olarak başı çekiyor.

Ülkede festivallere konu olan mangodan en iyi ürün ise Ağustos ayında yapılan hasatla alınıyor.

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Kaynak: AA

Mehmet Ali Paşa, India, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da mango hasatı devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır'da mango hasatı devam ediyor - Son Dakika
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