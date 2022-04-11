Mısır'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı - Son Dakika
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Mısır'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı

11.04.2022 10:10
Mısır'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı

KAHİRE, 11 Nisan (Xinhua) — Mısırlı Müslümanlar için hiçbir şey Ramazan'da yenen tatlılar kadar tatlı olamaz. Oruçla geçen uzun bir günün ardından, nesillerdir tüketilen bu tatlılar hem büyük bir enerji hem de mutluluk kaynağı.

<a class='keyword-sd' href='/misir/' title='Mısır'>Mısır</a>'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı

KAHİRE, 11 Nisan (Xinhua) — Mısırlı Müslümanlar için hiçbir şey Ramazan'da yenen tatlılar kadar tatlı olamaz. Oruçla geçen uzun bir günün ardından, nesillerdir tüketilen bu tatlılar hem büyük bir enerji hem de mutluluk kaynağı.

Mısır'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tatlıcı Ramazan'ın geleneksel tatlılarından olan "yassı kadayıfı" pişiriyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tatlıcı Ramazan'ın geleneksel tatlılarından olan "yassı kadayıfı" pişiriyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tatlıcı Ramazan'ın geleneksel tatlılarından olan "yassı kadayıfı" pişiriyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tatlı satıcısı Ramazan'ın geleneksel tatlılarından olan "baklavayı" gösteriyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tatlı satıcısı Ramazan'ın geleneksel tatlılarından olan "künefeyi" gösteriyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

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Kahire, Enerji, Nisan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Mısır'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı - Son Dakika


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