Mısır'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı - Son Dakika

Mısır'ın Geleneksel Tatlıları Ramazan'da Daha da Tatlı
11.04.2022 10:10
KAHİRE, 11 Nisan (Xinhua) — Mısırlı Müslümanlar için hiçbir şey Ramazan'da yenen tatlılar kadar tatlı olamaz. Oruçla geçen uzun bir günün ardından, nesillerdir tüketilen bu tatlılar hem büyük bir enerji hem de mutluluk kaynağı.
KAHİRE, 11 Nisan (Xinhua) — Mısırlı Müslümanlar için hiçbir şey Ramazan'da yenen tatlılar kadar tatlı olamaz. Oruçla geçen uzun bir günün ardından, nesillerdir tüketilen bu tatlılar hem büyük bir enerji hem de mutluluk kaynağı.
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11.04.2022 10:16:51. #1.13#
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