Mısır'ın Giza kentinde bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika

Mısır'ın Giza kentinde bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 4 kişi öldü

01.04.2021 23:53
Mısır'ın Giza kentinde bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, System.String[]

Mısır'ın Giza kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın Giza kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Giza Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin Usim bölgesinde bir evde akşam saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangın sonucu aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kontrol altına alınan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların yapıldığı ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Yangın, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'ın Giza kentinde bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika


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