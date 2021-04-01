Mısır'ın Giza kentinde bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika

Mısır'ın Giza kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Giza Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin Usim bölgesinde bir evde akşam saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangın sonucu aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kontrol altına alınan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların yapıldığı ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.