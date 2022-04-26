Mısır'ın Kuzey Sina Vilayetinde Greko-Romen Tapınağı Gün Yüzüne Çıkarıldı - Son Dakika
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Mısır'ın Kuzey Sina Vilayetinde Greko-Romen Tapınağı Gün Yüzüne Çıkarıldı

26.04.2022 12:31
Mısır'ın Kuzey Sina Vilayetinde Greko-Romen Tapınağı Gün Yüzüne Çıkarıldı

KAHİRE, 26 Nisan (Xinhua) -- Mısır Pazartesi günü Kuzey Sina vilayetinde bir Greko-Romen tapınağının kalıntılarının keşfedildiğini duyurdu.

KAHİRE, 26 Nisan (Xinhua) -- Mısır Pazartesi günü Kuzey Sina vilayetinde bir Greko-Romen tapınağının kalıntılarının keşfedildiğini duyurdu. Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Mısırlı arkeologlardan oluşan bir heyetin, Kuzey Sina'daki antik Tell el-Farama (Pelusium) bölgesinde bir Zeus tapınağının kalıntılarını gün yüzüne çıkardığını belirtti. Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Waziri, bölgede toprağın yüzeyinde büyük bir kapının kalıntılarının ekskavatörler tarafından ortaya çıkarılmasının ardından tapınağın yerinin belirlendiğini söyledi.

Mısır'ın Kuzey Sina Vilayetinde Greko-Romen Tapınağı Gün Yüzüne Çıkarıldı

Tarihsiz fotoğrafta Mısır'ın Kuzey Sina vilayetindeki Greko-Romen tapınağının arkeolojik kazısı görülüyor. Mısır Pazartesi günü başkent Kahire'nin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina vilayetinde bir Greko-Romen tapınağın kalıntılarının keşfedildiğini duyurdu. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Waziri, kapının her biri yaklaşık 8 metre uzunluğunda ve 1 metre kalınlığında iki pembe granit sütundan ve kapının üzerine yerleştirilmiş bir granit lentodan oluştuğunu sözlerine ekledi. Öte yandan Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Mısır Tarihi Eserler Sektörü Başkanı Ayman Ashmawy, tapınağın yükseltilmiş bir platform üzerinde kerpiçten inşa edildiğini söyledi. Mısır'da Greko-Romen Dönemi (MÖ 332 - MS 395), Mısır'daki Pers hakimiyetinin sona ermesine işaret ediyor.

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Pazartesi, Kahire, Nisan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Mısır'ın Kuzey Sina Vilayetinde Greko-Romen Tapınağı Gün Yüzüne Çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'ın Kuzey Sina Vilayetinde Greko-Romen Tapınağı Gün Yüzüne Çıkarıldı - Son Dakika
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