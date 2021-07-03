Mısır'ın Libya sınırına kurduğu yeni deniz üssünün açılışı yapıldı - Son Dakika

Mısır'ın kuzeybatısında Libya sınırındaki Matruh iline bağlı Gergub bölgesinde inşa edilen 3 Temmuz Deniz Üssü açıldı.

Mısır Devlet Televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 10 milyon metrekarelik alana kurulan, ülkenin en büyük deniz üssünün açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ahmed Halid, deniz üssünün, Süveyş Kanalı'nın güvenliğinin sağlanması ve düzensiz göçün engellenmesine hizmet edeceğini söyledi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin de katıldığı üssün açılış töreninde, "Kadir 2021" deniz tatbikatı yapıldı.

Devletin yayın organlarından El-Ahram gazetesinin haberinde, 3 Temmuz Deniz Üssü'nde 74 askeri tesisin, birçok eğitim sahasının, bir hava pistinin ve en son sistemlerle donatılmış operasyon ve ortak eğitim merkezlerinin bulunduğu belirtildi.

Haberde deniz üssünün, ülkenin kuzey ve batı yönündeki güvenliğinin temini ile ekonomik kaynaklarının ve deniz ulaşım hatlarının korunması görevini göreceği kaydedildi.

"3 Temmuz Deniz Üssü", Sisi'nin göreve geldiği 2014'ten bu yana açılışını yaptığı üçüncü askeri üs olma özelliği taşıyor. Daha önce de kuzeybatıda Muhammed Necib Askeri Üssü ve Kızıldeniz'in güneyinde Bernis Askeri Üssü kurulmuştu.