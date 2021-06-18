Üye Girişi
Mısır'ın mahkeme kararları Muş'ta protesto edildi - Son Dakika

Mısır'ın mahkeme kararları Muş'ta protesto edildi

18.06.2021 15:09
Mısır'ın mahkeme kararları Muş'ta protesto edildi, System.String[]

Muş'taki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Mısır mahkemelerince darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam kararını protesto etti.

Muş'taki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Mısır mahkemelerince darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam kararını protesto etti.

Memur-Sen İl Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasına Memur-Sen, Özgür-Der, AGD ve Cihannüma destek verdi. Burada basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, bugün bu açıklamayı Mısır'da Firavun'ist çetelerinin kurduğu kukla mahkemenin 12 idam kararını lanetlemek ve protesto etmek için yaptıklarını söyledi. Zalimliğine her geçen gün bir yenisini katan cuntacı Sisi'nin mahkemelerinden yine bir idam kararı çıktığını kaydeden Başkan Barışan, "Darbeden bu yana cezaevinde ya da idam sehpalarında Hakk'a yürüyen birçok İhvan mensubu kardeşlerimiz oldu ve bu kararla bu sayı maalesef artarak devam ediyor. Aralarında Mısır devriminin sembol isimlerinden birisi olan şehit Esma Biltaci'nin babası İhvan Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile Müslüman Kardeşler liderlerinden Safvet Hicazi'nin de olduğu 12 kişi hakkında daha önce verilen idam cezası onandı" dedi.

"İşkenceler ve ağır cezaevi koşullarına rağmen iradesi çözülemeyen İhvan-ı Müslim'in hareketini idamlarla terbiye etmeye ve hadımlaştırmaya çalışan Sisi yönetiminin kurduğu mahkemeler Türkiye'de daha önce yaşanan Yassı Ada ve 12 Eylül mahkemeleri gibi tamamen askeri ve siyasi erkin emrinde olan ve sadece bir prosedürü yerine getirmek için sahnelenen kara mizah örneği tiyatral sahnelerdir" diyen Barışan, Mısır İslami hareketinin kurulduğu 1928'den bu yana sürekli sıcak imtihanlarla yüz yüze geldiğini, ancak bu çetin zaman dilimlerinden her zaman alnının akıyla çıktığını belirterek, "Bugün İhvan hareketi Arap Baharı olarak nitelendirilen Müslüman halkların zalim yöneticilere başkaldırısını büyük bir basiretle yönetmiş, Mısır'da ilk demokratik seçimlere girerek oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi liderliğinde iktidara gelmiş ancak emperyalist ve işbirlikçi yerel yöneticilerin provokasyonları ve nihayetinde darbe süreciyle hükümet düşürülmüştür. Türkiye'de benzerlerini yaşadığımız darbe süreçleri bir ülkenin ve onun üretken ve öncü insanlarının geleceğini ve ümmetin kalkınmasını engelleyen en kesif zamanlardır" ifadelerini kullandı.

Mısır'ın en değerli insanlarını kaybettiğini ve topraklarının da darbeci generaller tarafından batılı şirketlere peşkeş çekildiğini vurgulayan Barışan, "Aynı zamanda başını emperyalist ülkelerin çektiği silah tüccarlarının da pazarı haline dönüşüyor. Mısır Kur'an'da bahsedilen Firavun ve zalim yönetimine binlerce yıl önce şahit olmuş bir ülkedir. Bununla beraber Hazreti Yusuf'tan başlayarak Hazreti Musa'ya kadar devam eden salih insanlara da şahitlik etmiştir. Biz inanıyoruz ki bugün devam eden kukla Sisi Firavun'i yönetimi de kardeşlerimizin şehadet yükselttikleri direnişlerine karşı yakın bir zamanda Allah'ın yardımıyla diz çökecektir. Ancak bu sonuca ulaşmak için tek koşul tüm Müslümanların Allah'ın kitabına topyekun sarılarak ellerinden gelen gayreti göstermeleridir. Ulusal ve uluslararası tüm medya ve haber kanallarına sesleniyoruz. Bu idamlara karşı itirazlarınızı yükseltin, mensubu olduğunuz hükümetlere taleplerinizi iletin ve onları sıkıştırın. Bu idamlar gerçekleştiğinde, yakından uzağa herkes bunun sorumluluğunun ve vebalinin altına girecektir. Asgari hukuk kuralları bile işletilse idam sehpasına götürülecek insanlar Sisi gibi zavallı darbeciler olacaktır. Bu süreçlerin işletilmesi için gazeteciler, hukukçular, insan hakları örgütleri ellerinden geleni yapmak zorundadır. Biz Muş Memur-Sen, Özgür-der, AGD ve Cihannüma olarak her türlü zulmün karşısında ve dinine, diline ve rengine bakmaksızın tüm mazlumların yanında olma şiarıyla bu hukuksuz kararları kınıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ve tüm liderlere sesleniyoruz. Bu hatadan dönülmesi için lütfen Mısır yönetimini uyarın" diye konuştu. - MUŞ

Mısır'ın mahkeme kararları Muş'ta protesto edildi
Mısır'ın mahkeme kararları Muş'ta protesto edildi

Protesto, Mısır, Darbe, Muş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mısır'ın mahkeme kararları Muş'ta protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika

PUBG yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti 17:44 PUBG yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı 17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde 17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı 17:24 İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti 17:12 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun 15:42 Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş 15:09 Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş

Son Dakika Haberleri
17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
16:53 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
16:34 Mustafa Cengiz'den FFP müjdesini verdi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık
Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı         
17:47
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu         
17:42
Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi         
17:39
Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını         
17:26
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı         
17:05
Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi         
16:20
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı         
13:53
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 18:02:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır'ın mahkeme kararları Muş'ta protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement