Mısır'ın nüfusu 100 milyonu geçti, hükümet alarmda - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mısır'ın nüfusu 100 milyonu geçti, hükümet alarmda - Son Dakika Dünya

Mısır'ın nüfusu 100 milyonu geçti, hükümet alarmda

25 dakika önce

Geçtiğimiz aylarda "2 yeter" sloganıyla sıkı bir aile planlaması kampanyası başlatan hükümet özellikle kırsal kesimlerde doğum kontrolü bilincini artırmak için çaba sarfediyor.

Mısır'ın nüfusu 100 milyonu geçti, hükümet alarmda, System.String[]

Mısır'ın resmi istatistik ajansı ülke nüfusunun 100 milyonu geçtiğini duyurdu.


Ajans sınırlı kaynakları bulunan ülkenin üzerindeki baskıyı artıran hızlı artışla nüfusun 2017 yılında yapılan sayımdan bu yana 7 milyon yükseldiğini hesapladı.

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Ajans, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:30 
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