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Mısır'ın nüfusu 100 milyonu geçti, hükümet alarmda
25 dakika önce
Geçtiğimiz aylarda "2 yeter" sloganıyla sıkı bir aile planlaması kampanyası başlatan hükümet özellikle kırsal kesimlerde doğum kontrolü bilincini artırmak için çaba sarfediyor.
Mısır'ın resmi istatistik ajansı ülke nüfusunun 100 milyonu geçtiğini duyurdu.
Ajans sınırlı kaynakları bulunan ülkenin üzerindeki baskıyı artıran hızlı artışla nüfusun 2017 yılında yapılan sayımdan bu yana 7 milyon yükseldiğini hesapladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:30
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