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Mısır'ın "sanat köyü" Tunus, turistlerden büyük ilgi görüyor

7 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karun Gölü manzaralı Tunus köyü Tunus köyünde yapılan çömleklerin sergilenmesi Tunus köyünde çömlek yapımı Sanatkar köylülerin bakırdan yapılmış tabaklara Tunus ve Endülüs motifleri işlemesi Sergilenen tablolar ve tabaklar Turistlerin sergilenen ürünleri incelemesi -...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karun Gölü manzaralı Tunus köyü

Tunus köyünde yapılan çömleklerin sergilenmesi

Tunus köyünde çömlek yapımı

Sanatkar köylülerin bakırdan yapılmış tabaklara Tunus ve Endülüs motifleri işlemesi

Sergilenen tablolar ve tabaklar

Turistlerin sergilenen ürünleri incelemesi - Başkent Kahire'nin güneyinde Karun Gölü manzaralı Tunus köyü, son yıllarda köylülerin ürettiği renkli el sanatı çalışmalarıyla üne kavuştu

Sanatkar köylüler, bakırdan yapılmış tabaklara köyün adına yakışır bir şekilde Tunus ve Endülüs motifleri işliyor

Köyün turistik bir yer olma serüveni Mısırlı ünlü şair Seyyid Hicab ile İsviçreli süsleme sanatçısı eşinin bölgeyi ziyaretiyle başlamış

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Mısır'da süsleme sanatının başarılı örnekleriyle üne kavuşan Feyyum kentine bağlı Tunus köyü, özellikle kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Ülkede "sanat köyü" olarak da bilinen Tunus, başkent Kahire'nin 80 kilometre güneyinde, Karun Gölü'nün hemen kenarında yer alıyor. Köyde topraktan klasik yöntemlerle üretilmiş çanak, çömlek, tabak, bardak ve kaşık gibi eşyaların süslemeleri yapılıyor.

Süsleme sanatında kendilerini geliştiren köylüler, halı ve kilimleri de şark motiflerine göre dokuyor. Özellikle bakırdan yapılmış tabaklara köyün adına yakışır bir şekilde Tunus ve Endülüs motifleri işleniyor.

Köyde her yıl kasım ayının ortalarında köylülerin ürettikleri sanat ürünlerinin halkın beğenisine sunulduğu sergi ve kermes düzenleniyor. Sergi döneminde turistlerin uğrak yeri haline gelen köy özellikle hafta sonları dolup taşıyor.

Mısır'ın sanat köyü Tunus, turistlerden büyük ilgi görüyor

Kahire, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:52 Kaynak: AA
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